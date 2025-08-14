РАН: Россия может сама проводить крупные генетические исследования

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия долгое время отправляла образцы для генетических исследований за границу. Сегодня эта «традиция» преодолена, и страна способна сама реализовывать крупные проекты в этой области, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» директор института археологии РАН академик Николай Макаров.
«У нас, в общем, довольно долго практиковалась передача этих [археологических] образцов за пределы нашего отечества для изучения. И вот, наконец, мы преодолели, так сказать, вот эту традицию. Все делаем сами, способны такие большие генетические проекты сами проводить», — сказал он.
Таким проектом, по словам Макарова, является исследование палеогенетики скифов, статья о котором вышла этим летом. Ученый пояснил, что археологи предоставили генетикам материал, на основе исследования которого в дальнейшем и были сформулированы результаты: выяснилось, что в генетическом плане европейские скифы представляют собой своеобразную популяцию, отличную от азиатских носителей скифской культуры.
«Это первое большое палеогенетическое исследование, которое целиком выполнено в российских лабораториях», — отметил академик.
Макаров также подчеркнул, что исследование стало возможным в том числе благодаря «десятилетиям археологической работы» и тщательному сбору костных остатков.