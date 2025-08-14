В Башкирии засняли совместный завтрак лосей и косули

В национальном парке «Башкирия» на кадры с фотоловушки попал совместный завтрак представителей оленевых. Об этом сообщил нацпарк в своих социальных сетях.
Фотоловушка запечатлила момент совместного приема пищи лосей и косули на лесной поляне. Звери не мешали друг другу.
— На следующее утро сохатый проснулся в шальном настроении и решил погонять красотку по лесу. В мире животных всё как у людей, — рассказывают представители нацпарка «Башкирия».
