В Башкирии засняли совместный завтрак лосей и косули

В Башкирии фотоловушка сняла завтракающих вместе лосей и косулю.

Источник: Комсомольская правда

В национальном парке «Башкирия» на кадры с фотоловушки попал совместный завтрак представителей оленевых. Об этом сообщил нацпарк в своих социальных сетях.

Фотоловушка запечатлила момент совместного приема пищи лосей и косули на лесной поляне. Звери не мешали друг другу.

— На следующее утро сохатый проснулся в шальном настроении и решил погонять красотку по лесу. В мире животных всё как у людей, — рассказывают представители нацпарка «Башкирия».

