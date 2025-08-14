233 молодых семьи в Калининградской области получили новую выплату

Новая мера социальной поддержки начала действовать с 1 января текущего года.
Размер региональной выплаты составляет 300 тысяч рублей. Помощь предоставляется при рождении третьего или последующих детей в период 2025—2027 годов.
По словам заместителя председателя правительства Калининградской области — министра социальной политики Анжелики Майстер, новая мера поддержки направлена на помощь молодым семьям в решении финансовых вопросов, связанных с расширением семьи.
На реализацию программы в областном бюджете с учетом федерального софинансирования предусмотрено 123,6 миллиона рублей. Это позволит оказать поддержку большему количеству семей, нуждающихся в дополнительной социальной помощи.