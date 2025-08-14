В Омской области выявили 99 опасных участков дорог после 791 ДТП

Сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Дорожный надзор», в ходе которого обследовали 96 участков магистралей. В результате выявили 99 нарушений эксплуатационного состояния и обустройства улиц. Речь идет в том числе о территориях рядом с учебными заведениями и местами проведения ремонтных работ.