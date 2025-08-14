В Омской области выявили 99 опасных участков дорог после 791 ДТП

В 2025 году на дорогах Омской области произошло 791 ДТП, связанное с недостатками обустройства и содержания дорожного покрытия. Аварии унесли жизни 22 человек, еще 1056 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила полиция 14 августа.
Сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Дорожный надзор», в ходе которого обследовали 96 участков магистралей. В результате выявили 99 нарушений эксплуатационного состояния и обустройства улиц. Речь идет в том числе о территориях рядом с учебными заведениями и местами проведения ремонтных работ.
По итогам проверок составлены 44 предписания об устранении нарушений. За умышленное создание помех в движении возбудили 9 дел по статье 12.33 КоАП РФ, за нарушение требований безопасности при восстановлении дорог — 13 дел по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ.
