В Иркутском районе увековечили память героя СВО Александра Комарницкого

Бойца посмертно представили к званию Героя России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В садовом товариществе «Бирюсинка» Иркутского района появилась мемориальная доска в честь погибшего участника спецоперации Александра Комарницкого. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, на торжественном открытии собрались соседи и местные активисты — все они хотели почтить память земляка.

— Сержант Комарницкий, позывной «Бурят», отправился «за ленточку» во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года. До этого работал электромонтажником, имел опыт в правоохранительных органах. Он трижды приезжал в отпуск, последний раз — в январе 2025 года. 20 февраля погиб при освобождении села Петровское в Донецкой Народной Республике, — рассказывают в пресс-службе администрации.

У бойца осталась жена и двое детей. За мужество Александр награжден медалями «За укрепление боевого содружества», «Участнику СВО» и медалью ЛНР «За боевые заслуги». Сейчас его посмертно представили к званию Героя России.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ветеран СВО из Иркутской области встал на ноги после тяжелого ранения.