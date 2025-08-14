В Иркутском районе увековечили память героя СВО Александра Комарницкого

— Сержант Комарницкий, позывной «Бурят», отправился «за ленточку» во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года. До этого работал электромонтажником, имел опыт в правоохранительных органах. Он трижды приезжал в отпуск, последний раз — в январе 2025 года. 20 февраля погиб при освобождении села Петровское в Донецкой Народной Республике, — рассказывают в пресс-службе администрации.