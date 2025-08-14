В Башкирии вынесли приговор экс-начальнице почтового отделения

Абзелиловский районный суд вынес приговор бывшей начальнице местного почтового отделения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
По данным следствия, с 2021 по 2023 годы женщина незаконно получила почти 3,5 миллиона от 12 граждан. Она предлагала оформить выгодные вклады, а деньгами распоряжалась по своему усмотрению.
Обвиняемая также присвоила себе почти 2 миллиона с продажи товаров почты. Кроме того, женщина украла пенсию местной жительницы, а у знакомой сняла деньги с карты.
Свою вину бывшая начальница почтового отделения признала, частично возместила ущерб. Суд назначил ей 2 года лишения свободы в колонии общего режима.
