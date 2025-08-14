СТВ объявило о запуске нового специализированного телеканала

Столичное телевидение объявило о запуске специализированного спортивного телеканала «Спорт ТВ».
В последнее время СТВ представила своих телезрителям масштабные события в мире спорта: ЕВРО-2024, матчи Лиги наций УЕФА, квалификационные игры к чемпионату Европы, а также поединки Лиги конференций УЕФА.
Но концепция СТВ не предполагает регулярного присутствия спортивного контента, что и стало основанием для запуска нового проекта, сообщили на телеканале.
На «Спорт ТВ» планируется транслировать ведущие международные турниры и важные события белорусского спорта. Старт тестового вещания спортивного канала запланирован на начало октября 2025 года. Канал будет доступен телезрителям через кабельных операторов по всей Беларуси.
