В центре Воронежа на двух улицах отремонтировали тротуар

В Воронеже отремонтировали тротуары на улицах Софьи Перовской (от дома 1 до дома 7) и Пятницкого (участок от ул. 25 Октября до ул. Пятницкого, 67). Об этом сообщили в управе Центрального района.
Подрядчик заменил плитку и установил новый бордюр. Также на улицах появились пандусы для маломобильных граждан. Кроме того, на на обоих участках за счет объединения приствольных пространств увеличили газоны.
Сейчас аналогичные работы завершаются еще на трех объектах: площади Ленина, 25 Октября и Степана Разина.