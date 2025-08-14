15 августа дожди охватят большую часть Казахстана

В Алматинской области, в области Жетысу, на западе Атырауской области, на севере, юге Западно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области, на юге, в центре Жамбылской области, на северо-западе области Абай, на юге Восточно-Казахстанской области, в центре области Улытау, на западе, в центре Мангистауской области, на юго-востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.