«Ворон и ёж» поселились на Петровской набережной в Воронеже

Глава города выразил надежду, что миниатюра станет такой же любимой и узнаваемой для Воронежа, как полюбившиеся жителям и гостям столицы Черноземья «Котёнок с улицы Лизюкова», «Белый Бим» и другие знаковые арт-объекты.