«Ворон и ёж» поселились на Петровской набережной в Воронеже

Малую скульптуру «Ворон и ёж» установили в Воронеже. Полюбоваться миниатюрой можно на Петровской набережной, сообщили в городской администрации в четверг, 14 августа.
15-сантиметровую композицию разместили на одном из чугунных столбов ограждения недалеко от корабля «Гото Предестинация» на Адмиралтейской площади.
Выбор места, по словам мэра Сергея Петрина, не случаен. Фигурка выставлена таким образом, чтобы она гармонично смотрелась и на фоне исторического корабля, и как самостоятельный элемент набережной.
Глава города выразил надежду, что миниатюра станет такой же любимой и узнаваемой для Воронежа, как полюбившиеся жителям и гостям столицы Черноземья «Котёнок с улицы Лизюкова», «Белый Бим» и другие знаковые арт-объекты.