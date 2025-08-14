Выявлен вирус, помогающий патогенным грибкам выживать в легких млекопитающих

В результате этого более 60% мышей, зараженных аспергиллезом с вирусной инфекцией, погибло в первые пять дней после проникновения грибка в их легкие, тогда как чистый штамм того же аспергилла убил менее 20% грызунов. В свою очередь, введение в организм мышей антивирусного препарата рибавирина предотвратило гибель более 50% грызунов, что ученые связывают с понижением стойкости грибка к иммунитету стрессовым факторам. Нечто похожее, как надеются исследователи, можно осуществить и при лечении пациентов с аспергиллезом.