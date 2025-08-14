Минтруда сказало о росте зарплат более 800 тысяч белорусов с 1 сентября

В Министерстве труда и соцзащиты отметили, что в Беларуси продолжается поэтапный рост зарплат бюджетников. В частности, с 1 сентября 2025 года до 273 рублей повышается базовая ставка, к которой привязаны многие выплаты.
В министерстве напомнили, что это уже второе за год повышение базовой ставки. С 1 января она была увеличена на 6,7% — с 253 рублей до 270 рублей. А по сравнению с 2024 годом среднегодовой размер базовой ставки в 2025-м вырос на 8%.
Повышение базовой ставки и, как следствие, рост зарплат с сентября 2025 затронет более 800 тысяч работников бюджетной сферы Беларуси, отметили в Минтруда.
В министерстве подсчитали, что среднемесячная заработная плата бюджетников за 6 месяцев 2025 года, по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, увеличилась на 18,8% и составила 2 010,8 рубля.
