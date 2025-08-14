Минтруда сказало о росте зарплат более 800 тысяч белорусов с 1 сентября

В министерстве напомнили, что это уже второе за год повышение базовой ставки. С 1 января она была увеличена на 6,7% — с 253 рублей до 270 рублей. А по сравнению с 2024 годом среднегодовой размер базовой ставки в 2025-м вырос на 8%.