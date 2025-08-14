Ричмонд
В новосибирском метро поезда начали тестовые остановки на «Спортивной»

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске 14 августа начались технические остановки поездов.

В Новосибирске на станции метро «Спортивная» 14 августа поезда, следующие с правого берега на левый, начали делать краткие остановки. Это часть отработки процедур перед вводом станции в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Подрядчик планирует завершить работы к сентябрю. Сначала составы притормаживали на «Спортивной» без предупреждения, но позже машинисты стали оповещать пассажиров по громкой связи о технической остановке без выхода. Стоянка длится не более десяти секунд.