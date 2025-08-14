Белорусским медсестрам трижды в 2025 году увеличат стимулирующие выплаты

В Минтруда и соцзащиты отметили, что в течении 2025 года в Беларуси принимаются меры по увеличению размеров стимулирующих выплат отдельным категориям работников всех отраслей социальной сферы.
Трижды за год, с 1 марта, 1 сентября и 1 декабря, выплаты будут повышены среднему медицинскому персоналу.
С 1 января они повышены учителям, воспитателям, помощникам воспитателя, преподавателям, мастерам производственного обучения, профессорско-преподавательскому составу, педагогам-психологам, социальным педагогам, а также всем работникам культуры.
Кроме того, с нового года стали больше получать выплат работники, которые занимаются социальными услугами, а также врачи-специалисты.
С 1 мая возросли стимулирующие выплаты учителям-дефектологам, воспитателям, работникам библиотек в учреждениях образования, с 7 мая — всем работникам физкультуры и спорта.
В 2025 году на дополнительные стимулирующие выплаты отдельным категориям работников планируется направить около 2,69 миллиарда рублей, отметили в Минтруда.
Кстати, Минтруда сказало о росте зарплат более 800 тысяч белорусов с 1 сентября.
Мы писали, какие периоды при назначении пенсии в Беларуси зачтут в страховой стаж или в общий трудовой стаж, а какие — в обе категории: декрет, служба в армии и учеба на дневном отделении.