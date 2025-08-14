Еще один выезд с мостами из Уфы может появиться в ближайшие годы

Мост через Белую в районе Романовки требует срочного обновления. Как пояснили в уфимском управлении дорожного строительства, для начала работ необходимо разработать проектную документацию, пройти все согласования и получить разрешения. Однако в ближайшие три года финансирование этих работ не предусмотрено.
Параллельно власти работают над другими важными транспортными объектами. Уже готов проект строительства двух новых мостовых переходов: один соединит улицу Рижскую в Ленинском районе с противоположным берегом Белой, другой обеспечит выход через реку Дёма на федеральную трассу Р-240.
Документы направлены на государственную экспертизу, но точные сроки реализации пока неясны.
