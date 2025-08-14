Еще один выезд с мостами из Уфы может появиться в ближайшие годы

Мост через Белую в районе Романовки требует срочного обновления. Как пояснили в уфимском управлении дорожного строительства, для начала работ необходимо разработать проектную документацию, пройти все согласования и получить разрешения. Однако в ближайшие три года финансирование этих работ не предусмотрено.