Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один выезд с мостами из Уфы может появиться в ближайшие годы

В Уфе планируют построить новые мостовые переходы.

Источник: Комсомольская правда

Мост через Белую в районе Романовки требует срочного обновления. Как пояснили в уфимском управлении дорожного строительства, для начала работ необходимо разработать проектную документацию, пройти все согласования и получить разрешения. Однако в ближайшие три года финансирование этих работ не предусмотрено.

Параллельно власти работают над другими важными транспортными объектами. Уже готов проект строительства двух новых мостовых переходов: один соединит улицу Рижскую в Ленинском районе с противоположным берегом Белой, другой обеспечит выход через реку Дёма на федеральную трассу Р-240.

Документы направлены на государственную экспертизу, но точные сроки реализации пока неясны.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.