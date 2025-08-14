Ричмонд
Поликлиника открылась после ремонта в поселке Лесогорск Иркутской области

Работы велись в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Торжественная церемония открытия обновленной поликлиники прошла в поселке Лесогорск Чунского района. Медицинское учреждение вновь открыло двери после капитального ремонта, который проводился в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», включенного в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Поздравить коллектив и местных жителей с этим событием прибыл министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов.

— Мы видим, как меняется первичное звено здравоохранения, благодаря региональным проектам и национальным инициативам, и продолжим работать над тем, чтобы каждый житель Иркутской области мог получить необходимую медицинскую помощь в достойных условиях, — отметил Андрей Модестов.

По данным профильного министерства, в поселениях Чунского муниципального округа благодаря участию в нацпроекте до 2030 года планируется построить несколько фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию.

Ремонтные работы в поликлинике Лесогорска велись в 2024 и 2025 годах. Общая их стоимость составила более 50 миллионов рублей. Помимо косметической отделки помещений, обновили кровлю и заменили инженерные коммуникации в здании. Кроме того, ранее с помощью средств областного бюджета в стационаре местной больницы заменили лифт.