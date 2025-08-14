Поликлиника открылась после ремонта в поселке Лесогорск Иркутской области

Ремонтные работы в поликлинике Лесогорска велись в 2024 и 2025 годах. Общая их стоимость составила более 50 миллионов рублей. Помимо косметической отделки помещений, обновили кровлю и заменили инженерные коммуникации в здании. Кроме того, ранее с помощью средств областного бюджета в стационаре местной больницы заменили лифт.