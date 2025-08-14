Ричмонд
Омские власти прокомментировали проблемы с углем для отопительного сезона

На закупку топлива для четырех районов направят более 98 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области ввели режим повышенной готовности в Знаменском, Москаленском, Нововаршавском и Полтавском районах. Причина — проблемы с поставками угля для отопительного сезона. О сложившейся ситуации рассказали 14 августа в Минэнерго региона.

Торги на закупку топлива не состоялись из-за значительной кредиторской задолженности местных предприятий. В связи с этим в пятницу, 15 августа, власти проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На повестке — распределение дополнительных 98 млн рублей на закупку угля.

Министерство энергетики и ЖКХ Омской области продолжает держать ситуацию на особом контроле.

Ранее мы писали, что местные жители пожаловались на нехватку муниципальных автобусов.