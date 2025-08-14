Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК сообщил о трагической гибели молодой женщины в Бобруйске

СК сообщил, что при принятии ванны в квартире в Бобруйске погибла молодая женщина.

Источник: Комсомольская правда

Удар током при принятии ванны стал причиной гибели утром 14 августа в Бобруйске 37-летней женщины, сообщили в Следственном комитете Беларуси. На месте происшествия работают следователи.

Тревогу забили соседи, чью квартиру стала заливать вода. Соседка сверху не отзывалась ни на их звонки, ни на стук в дверь. Они и вызвали милицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело женщины в ванной, ее мобильный телефон находился в воде. Именно использование гаджета, подключенного к электросети, предположительно и стало причиной смерти молодой женщины.

Мы писали, что в Ивацевичском районе пьяный мужчина пытался сжечь жену и детей в доме: «Из летней кухни раздавались крики о помощи».