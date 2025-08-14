СК сообщил о трагической гибели молодой женщины в Бобруйске

Удар током при принятии ванны стал причиной гибели утром 14 августа в Бобруйске 37-летней женщины, сообщили в Следственном комитете Беларуси. На месте происшествия работают следователи.
Тревогу забили соседи, чью квартиру стала заливать вода. Соседка сверху не отзывалась ни на их звонки, ни на стук в дверь. Они и вызвали милицию.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело женщины в ванной, ее мобильный телефон находился в воде. Именно использование гаджета, подключенного к электросети, предположительно и стало причиной смерти молодой женщины.
