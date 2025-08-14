Петербуржцы снова могут отправиться прямым рейсом в Абхазию

Первый самолёт встретили в обновлённом аэропорту, который открылся весной после 32 лет простоя. Реконструкция воздушной гавани стала совместным проектом России и Абхазии. По авиационной традиции лайнер приветствовали водной аркой, а пассажирам вручили национальные сладости и памятные сувениры.
Полёты будут выполняться по средам и воскресеньям: вылет из Сухума — в 9:15, прибытие в Петербург — в 13:30, обратный рейс — в 15:00 с прилётом в 19:15.
Ранее «МК в Питере» писал, что пассажиры авиакомпании «Россия» больше не смогут прилететь в Душанбе из Петербурга.