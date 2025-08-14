Губернатор Иркутской области посетил международный молодежный форум «Байкал»

Сегодня, 14 августа, международный молодежный форум «Байкал», который проходит в Ольхонском районе, посетил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он познакомился с работой тематических площадок, где участники поделились результатами работы. Кроме того, глава региона ответил на вопросы ребят во время открытого диалога.
Напомним, форум проходит на берегу Байкала с 2016 года. На этот раз поступило 7,5 тысячи заявок на участие, из которых было отобрано 600 человек. Это не только жители Иркутской области, но и других регионов России, а так же гости из 15 стран. Работа велась на семи тематических площадках. Все они были объединены общей темой: «Цели устойчивого развития». Перед слушателями выступили 150 спикеров, в том числе члены регионального правительства, депутаты Госдумы и федеральные эксперты.
— Сегодня главный день форума «Байкал», когда мы подводим итоги этой насыщенной недели, — отметил Игорь Кобзев. — Уверен, для многих участников он станет отправной точкой в реализации важных инициатив.
Кроме того, скоро станут известны результаты защиты проектов на получение грантовой поддержки от «Росмолодежь. Гранты» и областного конкурса социально значимых проектов в сфере молодежной политики. Организаторами форума выступают Правительство Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области при участии Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО, при поддержке Росмолодёжи и генерального партнера — Иркутской нефтяной компании («ИНК»).