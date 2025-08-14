Губернатор Иркутской области посетил международный молодежный форум «Байкал»

Напомним, форум проходит на берегу Байкала с 2016 года. На этот раз поступило 7,5 тысячи заявок на участие, из которых было отобрано 600 человек. Это не только жители Иркутской области, но и других регионов России, а так же гости из 15 стран. Работа велась на семи тематических площадках. Все они были объединены общей темой: «Цели устойчивого развития». Перед слушателями выступили 150 спикеров, в том числе члены регионального правительства, депутаты Госдумы и федеральные эксперты.