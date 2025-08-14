На Канары нам не надо: В Испании экстремальная жара — выдержать пекло смогут не все туристы

Посольство Молдовы в Испании предупреждает граждан Молдовы, находящихся на территории Испании или планирующих путешествие/транзит через эту страну о волне экстремальной жары.
Предупреждение охватывает весь полуостров, включая Канарские острова.
По данным Государственного метеоагентства Испании, жара продлится до 18 августа.
