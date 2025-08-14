В Новосибирске приставов наказали за незаконную продажу имущества на 45 млн рублей

Советский районный суд признал двух бывших сотрудников службы судебных приставов виновными в превышении полномочий. По версии следствия, они незаконно выставили на торги долю в помещении, удалив из базы постановление о снятии ареста.
В Новосибирске осудили бывших сотрудников отдела судебных приставов по Советскому району — Илью Константинова и Алёну Серову. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» «ВКонтакте».
Следствие установило, что в 2021 году приставы незаконно выставили на торги ¼ доли нежилого помещения, стоимость которого превышала 45 миллионов рублей. При этом в официальные документы они внесли ложные сведения о наличии задолженности и удалили из базы постановление о снятии ареста. В результате имущество было реализовано, что нарушило права одной из коммерческих организаций.
По решению суда Константинов получил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с запретом занимать должности на государственной службе в течение года. Серову назначили 1 год условно с аналогичным ограничением.
Приговор в законную силу пока не вступил.