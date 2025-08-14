В Новосибирске приставов наказали за незаконную продажу имущества на 45 млн рублей

Следствие установило, что в 2021 году приставы незаконно выставили на торги ¼ доли нежилого помещения, стоимость которого превышала 45 миллионов рублей. При этом в официальные документы они внесли ложные сведения о наличии задолженности и удалили из базы постановление о снятии ареста. В результате имущество было реализовано, что нарушило права одной из коммерческих организаций.