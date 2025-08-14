В Самаре вандалы атаковали дом Челышева

По словам горожан, выпускники местных учебных заведений повредили все трубы водостока, который накануне был заменен. В мэрии сообщили, что отремонтируют объект. А с вандалами разберется полиция, если горожане обратятся к силовикам с соответствующим заявлением, добавили чиновники.