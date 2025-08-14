Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре вандалы атаковали дом Челышева

Самарский дом Челышева, который был построен в XIX веке и признан архитектурным памятником, подвергся нападению вандалов. Об этом сообщили местные жители.

Источник: Коммерсантъ

По словам горожан, выпускники местных учебных заведений повредили все трубы водостока, который накануне был заменен. В мэрии сообщили, что отремонтируют объект. А с вандалами разберется полиция, если горожане обратятся к силовикам с соответствующим заявлением, добавили чиновники.

Доходный дом Челышева находится на ул. Красноармейской, 60. Он был построен в 1899 году по проекту архитектора Александра Щербачева. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

Ранее здание неоднократно горело. В частности, крупный пожар произошел в доме Челышева в марте 2023 года. По этому факту было возбуждено и расследовалось уголовное дело.