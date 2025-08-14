Ричмонд
В Башкирии 8 военнослужащих зарегистрировались кандидатами на выборы

Двое из восьми кандидатов на выборы являются участниками СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 8 военнослужащих зарегистрировались кандидатами на выборы. Об этом со ссылкой на базу данных Центризбиркома России сообщил Коммерсантъ Уфа.

14 сентября в Башкирии пройдут дополнительные выборы в сельские, районные и городские советы и две полноценные кампании: в горсоветы Бирска и Белорецка.

Кандидаты-военнослужащие зарегистрированы в 8 районах Башкирии, включая Бирский, Уфимский, Архангельский и другие. Их средний возраст — 39,8 лет.

Трое из кандидатов имеют среднее специальное образование, половина — высшее. Двое из восьми военнослужащих являются участниками СВО.

Лидером по числу зарегистрированных кандидатов является партия «Единая Россия». От неё будут участвовать четверо.

