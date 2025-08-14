В Башкирии 8 военнослужащих зарегистрировались кандидатами на выборы. Об этом со ссылкой на базу данных Центризбиркома России сообщил Коммерсантъ Уфа.
14 сентября в Башкирии пройдут дополнительные выборы в сельские, районные и городские советы и две полноценные кампании: в горсоветы Бирска и Белорецка.
Кандидаты-военнослужащие зарегистрированы в 8 районах Башкирии, включая Бирский, Уфимский, Архангельский и другие. Их средний возраст — 39,8 лет.
Трое из кандидатов имеют среднее специальное образование, половина — высшее. Двое из восьми военнослужащих являются участниками СВО.
Лидером по числу зарегистрированных кандидатов является партия «Единая Россия». От неё будут участвовать четверо.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.