В Беларуси пенсии с 1 сентября вырастут на 5%, средняя пенсия — 980 рублей

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении с 1 сентября 2025 года трудовых пенсий в среднем на 5%, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
В Минтруда и соцзащиты Беларуси отметили, что повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).
Это уже второе повышение пенсий в 2025 году. Первое было с 1 февраля на 10%.
В Минтруда и соцзащиты назвали и средний размер пенсии по возрасту в сентябре 2025 года — 980 рублей. Средняя пенсия в сентябре 2025, по сравнению с сентябрем 2024, выросла на 167 рублей или на 20,5%.
Но, как подчеркнули в Минтруда и соцзащиты, размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при начислении ему пенсии, а также от установленных доплат к основной пенсии.
Сентябрьское повышение пенсий коснется более 2,3 миллиона белорусских пенсионеров, отметили в министерстве.
Кстати, Минтруда сказало о росте зарплат более 800 тысяч белорусов с 1 сентября.
А еще белорусским медсестрам трижды в 2025 году увеличат стимулирующие выплаты. Минтруда сказало о повышении в 2025 стимулирующих выплат бюджетникам Беларуси (здесь подробнее).
Мы писали, какие периоды при назначении пенсии в Беларуси зачтут в страховой стаж или в общий трудовой стаж, а какие — в обе категории: декрет, служба в армии и учеба на дневном отделении.