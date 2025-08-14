Ричмонд
В Беларуси пенсии с 1 сентября вырастут на 5%, средняя пенсия — 980 рублей

Минтруда сказало о повышении всех видов пенсий в Беларуси с 1 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении с 1 сентября 2025 года трудовых пенсий в среднем на 5%, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

В Минтруда и соцзащиты Беларуси отметили, что повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

Это уже второе повышение пенсий в 2025 году. Первое было с 1 февраля на 10%.

В Минтруда и соцзащиты назвали и средний размер пенсии по возрасту в сентябре 2025 года — 980 рублей. Средняя пенсия в сентябре 2025, по сравнению с сентябрем 2024, выросла на 167 рублей или на 20,5%.

Но, как подчеркнули в Минтруда и соцзащиты, размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при начислении ему пенсии, а также от установленных доплат к основной пенсии.

Сентябрьское повышение пенсий коснется более 2,3 миллиона белорусских пенсионеров, отметили в министерстве.

Кстати, Минтруда сказало о росте зарплат более 800 тысяч белорусов с 1 сентября.

А еще белорусским медсестрам трижды в 2025 году увеличат стимулирующие выплаты. Минтруда сказало о повышении в 2025 стимулирующих выплат бюджетникам Беларуси (здесь подробнее).

Мы писали, какие периоды при назначении пенсии в Беларуси зачтут в страховой стаж или в общий трудовой стаж, а какие — в обе категории: декрет, служба в армии и учеба на дневном отделении.

