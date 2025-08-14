Минпросвещения запустило в Мax чат-бот для предложений педагогов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минпросвещения РФ запустило в отечественном мессенджере Мax чат-бот, куда педагоги могут направить свои предложения главе министерства Сергею Кравцову, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Минпросвещения России запустило специальный чат-бот в национальном мессенджере, где российские педагоги смогут направить свои вопросы и предложения министру просвещения РФ Сергею Кравцову», — говорится в сообщении.
По словам Кравцова, открытый диалог с педагогами — основа развития образования.
«Через чат-бот в Max мы хотим услышать ваши вопросы, идеи и предложения. Лучшие решения рождаются в сотрудничестве, и ваше мнение станет частью будущего российского образования», — отметил министр.
В пресс-службе уточнили, что чат-бот «Предложения министру просвещения РФ» запущен в образовательном пространстве «Сферум» в Max. Все вопросы, направленные через него, будут рассматриваться в обязательном порядке. Количество вопросов и предложений от одного педагога не ограничено.
«Все поступившие инициативы будут аккумулированы, структурированы по тематикам. Их обсуждение запланировано в рамках специальной сессии с участием министра просвещения на Форуме классных руководителей, который пройдет с 1 по 3 октября 2025 года в Москве», — заключили в министерстве.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ей станет дочка VK «Коммуникационная платформа».