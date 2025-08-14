Минпросвещения запустило в Мax чат-бот для предложений педагогов

В пресс-службе уточнили, что чат-бот «Предложения министру просвещения РФ» запущен в образовательном пространстве «Сферум» в Max. Все вопросы, направленные через него, будут рассматриваться в обязательном порядке. Количество вопросов и предложений от одного педагога не ограничено.