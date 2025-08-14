В Омске организовали торговлю опасными для жизни продуктами

В Октябрьском округе Омска выявили несколько незаконных торговых точек. Из багажников машин продавали мясо, молоко, яйца и арбузы без необходимых документов и с нарушением условий хранения. Об этом сообщила мэрия 14 августа.
Продукты представляли серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, так как могли содержать опасные бактерии, нитраты и даже свинец. Специалисты уточнили, что молоко переливалось в повторно используемые пластиковые бутылки, а мясо и и другая продукция находились под воздействием неподходящей температуры. Так, арбузы, лежали под палящим солнцем у проезжей части.
В ходе рейда составили 6 административных протоколов. Всего с начала года проведено около 40 подобных проверок.
Напомним, за торговлю в неустановленных местах и нарушение правил хранения продуктов предусмотрены штрафы.
