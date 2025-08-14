В Омске организовали торговлю опасными для жизни продуктами

Продукты представляли серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, так как могли содержать опасные бактерии, нитраты и даже свинец. Специалисты уточнили, что молоко переливалось в повторно используемые пластиковые бутылки, а мясо и и другая продукция находились под воздействием неподходящей температуры. Так, арбузы, лежали под палящим солнцем у проезжей части.