В Омске организовали торговлю опасными для жизни продуктами

Мясо и молоко хранились без соблюдения норм.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском округе Омска выявили несколько незаконных торговых точек. Из багажников машин продавали мясо, молоко, яйца и арбузы без необходимых документов и с нарушением условий хранения. Об этом сообщила мэрия 14 августа.

Продукты представляли серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, так как могли содержать опасные бактерии, нитраты и даже свинец. Специалисты уточнили, что молоко переливалось в повторно используемые пластиковые бутылки, а мясо и и другая продукция находились под воздействием неподходящей температуры. Так, арбузы, лежали под палящим солнцем у проезжей части.

В ходе рейда составили 6 административных протоколов. Всего с начала года проведено около 40 подобных проверок.

Напомним, за торговлю в неустановленных местах и нарушение правил хранения продуктов предусмотрены штрафы.

Ранее «КП Омск» рассказала, почему знаменитые беляши у политеха могут подорожать.