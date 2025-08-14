Депздрав опроверг данные о предъявлении паспорта в центре борьбы со СПИДом

«Увидели, что в Telegram-каналах распространяются недостоверные новости о московском центре профилактики и борьбы со СПИДом: спешим заверить — центр работает в штатном режиме, дополнительных мер для прохода на территорию ИКБ № 2 введено не было. Проход на территорию пациентов и лиц, желающих пройти анонимное обследование, осуществляется в рабочие часы беспрепятственно и без предъявления паспортных данных», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.