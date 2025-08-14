В центре Калининграда временно закрыли суши-бар после отравления двух человек. Заведение располагается на Ленинском проспекте, 34. Информацию опубликовали на странице регионального управления Роспотребнадзора «ВКонтакте».
Специалисты провели внеплановую проверку заведения «Суши бум». Поводом стало обращение в больницу двух заболевших после употребления продукции. В суши-баре выявили многочисленные нарушения, в том числе повреждение внутренней отделки помещений, отсутствие маркировки и документации продукции, нарушение условий хранения пищи.
«На предприятии отсутствует бактерицидное оборудование в зонах приготовления холодных блюд. Сотрудники, осуществляющие приём пищи, не имеют медицинских книжек, тем самым не обеспечены требования законодательства к прохождению персоналом предварительных (периодических) медицинских осмотров», — говорится в сообщении.
Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований владельцу заведения временно запретили осуществлять деятельность по организации питания. Материалы об административном правонарушении направили в суд.