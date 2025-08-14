В центре Калининграда временно закрыли суши-бар после отравления двух человек

Специалисты провели внеплановую проверку заведения «Суши бум». Поводом стало обращение в больницу двух заболевших после употребления продукции. В суши-баре выявили многочисленные нарушения, в том числе повреждение внутренней отделки помещений, отсутствие маркировки и документации продукции, нарушение условий хранения пищи.