Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Калининграда временно закрыли суши-бар после отравления двух человек

Заведение располагается на Ленинском проспекте, 34.

Источник: AP 2024

В центре Калининграда временно закрыли суши-бар после отравления двух человек. Заведение располагается на Ленинском проспекте, 34. Информацию опубликовали на странице регионального управления Роспотребнадзора «ВКонтакте».

Специалисты провели внеплановую проверку заведения «Суши бум». Поводом стало обращение в больницу двух заболевших после употребления продукции. В суши-баре выявили многочисленные нарушения, в том числе повреждение внутренней отделки помещений, отсутствие маркировки и документации продукции, нарушение условий хранения пищи.

«На предприятии отсутствует бактерицидное оборудование в зонах приготовления холодных блюд. Сотрудники, осуществляющие приём пищи, не имеют медицинских книжек, тем самым не обеспечены требования законодательства к прохождению персоналом предварительных (периодических) медицинских осмотров», — говорится в сообщении.

Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований владельцу заведения временно запретили осуществлять деятельность по организации питания. Материалы об административном правонарушении направили в суд.