Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новосибирских парках запретили подкармливать голубей вне кормушек

Дирекция городских парков ввела ограничения на кормление голубей в зонах отдыха, чтобы предотвратить антисанитарию и сохранить экологическое равновесие.

Дирекция городских парков ввела ограничения на кормление голубей в зонах отдыха, чтобы предотвратить антисанитарию и сохранить экологическое равновесие.

В Новосибирске больше нельзя подкармливать голубей в парках и скверах вне специально оборудованных мест. Такое решение приняла дирекция городских парков, объяснив его заботой о чистоте территорий и здоровье птиц, поясняли в ведомстве.

Также они отметили, что бесконтрольная подкормка приводит к ряду проблем: у птиц могут развиваться болезни, остатки корма привлекают вредителей, а активное размножение голубей увеличивает количество помёта, который портит скамейки, дорожки и другие элементы парковой инфраструктуры.

Чтобы помочь пернатым без вреда для окружающей среды, в парках установлены специальные кормушки. Администрация просит горожан пользоваться ими и не разбрасывать еду на земле, чтобы сохранить чистоту и порядок в местах отдыха.