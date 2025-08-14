В новосибирских парках запретили подкармливать голубей вне кормушек

Дирекция городских парков ввела ограничения на кормление голубей в зонах отдыха, чтобы предотвратить антисанитарию и сохранить экологическое равновесие.
В Новосибирске больше нельзя подкармливать голубей в парках и скверах вне специально оборудованных мест. Такое решение приняла дирекция городских парков, объяснив его заботой о чистоте территорий и здоровье птиц, поясняли в ведомстве.
Также они отметили, что бесконтрольная подкормка приводит к ряду проблем: у птиц могут развиваться болезни, остатки корма привлекают вредителей, а активное размножение голубей увеличивает количество помёта, который портит скамейки, дорожки и другие элементы парковой инфраструктуры.
Чтобы помочь пернатым без вреда для окружающей среды, в парках установлены специальные кормушки. Администрация просит горожан пользоваться ими и не разбрасывать еду на земле, чтобы сохранить чистоту и порядок в местах отдыха.