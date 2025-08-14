Минтруда утвердило порядок возмещения расходов на обучение уволенных сотрудников

В Минтруда и соцзащиты Беларуси, сославшись на свое постановление от 2 июля 2025 года, сказали, что теперь нанимателей обязали полностью возмещать службам занятости затраты на обучение безработных, которые ранее были уволены этими же организациями в связи с сокращением численности или штата.
Главное, что наниматель обязан возместить расходы только в случае, если уволенный работник в течение пяти лет, предшествовавших увольнению, не проходил переподготовку или повышение квалификации.
Основанием для возмещения затрат службе занятости будет служить то, что безработный, ранее уволенный нанимателем по сокращению, до этого успешно завершил обучение по направлению службы занятости по программе переподготовки, либо по программе повышения квалификации.
Возмещению подлежат как расходы на образовательные программы, так и расходы на найм жилья, а также на оплату проезда к месту учебы и обратно.
Кстати, в Беларуси пенсии с 1 сентября вырастут на 5%, средняя пенсия — 980 рублей.
Более того, в Минтруда сказало о росте зарплат более 800 тысяч белорусов с 1 сентября.
А еще белорусским медсестрам трижды в 2025 году увеличат стимулирующие выплаты. Минтруда сказало о повышении в 2025 стимулирующих выплат бюджетникам Беларуси (здесь подробнее).
