Минтруда утвердило порядок возмещения расходов на обучение уволенных сотрудников

В Минтруда и соцзащиты Беларуси, сославшись на свое постановление от 2 июля 2025 года, сказали, что теперь нанимателей обязали полностью возмещать службам занятости затраты на обучение безработных, которые ранее были уволены этими же организациями в связи с сокращением численности или штата.