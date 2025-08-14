В Госдуме предложили снизить стоимость проезда по платным трассам

«В связи с этим партия “Новые люди” предлагает разработать и внедрить механизм сезонного снижения тарифов на проезд по платным федеральным трассам, ведущим к курортным регионам. Представляется целесообразным установить на летний период (июнь-август) скидку в размере 30% на проезд по трассам М-4 “Дон” и А-289 “Краснодар — Крымский мост” для семей с хотя бы одним ребенком», — сказано в документе.