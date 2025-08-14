Ричмонд
В Госдуме предложили снизить стоимость проезда по платным трассам

В Госдуме предложили снизить тарифы на проезд по платным дорогам на лето.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Амир Хамитов, Антон Ткачев и Владимир Плякин направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением рассмотреть возможность снижения тарифов на проезд по платным дорогам, ведущим к курортным регионам, на летний период для семей с детьми, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В документе отмечается, что для многих семей доступность отдыха оказывается под угрозой из-за роста стоимости проезда по платным федеральным трассам.

«В связи с этим партия “Новые люди” предлагает разработать и внедрить механизм сезонного снижения тарифов на проезд по платным федеральным трассам, ведущим к курортным регионам. Представляется целесообразным установить на летний период (июнь-август) скидку в размере 30% на проезд по трассам М-4 “Дон” и А-289 “Краснодар — Крымский мост” для семей с хотя бы одним ребенком», — сказано в документе.

Авторы подчеркивают, что одной из задач государственной демографической политики является снижение финансовой и организационной нагрузки на семьи с детьми. В то время как расходы на транспорт являются существенной статьей расходов при планировании путешествий.

«Просим Вас, уважаемый Андрей Сергеевич, поручить профильным департаментам совместно с заинтересованными органами исполнительной власти проработать вопрос о введении сезонных скидок на проезд по платным дорогам в южном направлении для поддержки семей с детьми», — говорится в документе.

