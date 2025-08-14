В Москве пройдет выставка-пристройство животных из приютов

«Выставка-пристройство, приуроченная к Всемирному дню бездомных животных, пройдет с 15 по 17 августа с 12.00 до 18.00 на площадке летнего клуба “Москва” на Тверском бульваре. Для участия в выставке на Тверском бульваре отобрали 90 наиболее социализированных и человеколюбивых кошек и собак из городских приютов. Все животные здоровы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом. Каждый, кто заберет хвостика с фестиваля, получит “Набор молодых хозяев”, — говорится в сообщении.