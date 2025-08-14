Назван продукт с калорийностью выше, чем у сахара

К слову, как предупреждала газета «Известия» со ссылкой на экспертов, алкоголь усиливает обезвоживание и повышает риск теплового удара, поэтому его крайне не рекомендуется употреблять в жаркую погоду. Также спиртное может усугублять сопутствующие состояния, нередко возникающие в поездках: укачивание, тепловую непереносимость, побочные эффекты от лекарств.