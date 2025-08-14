Разработана технология раннего выявления рака поджелудочной железы

По информации издания, созданная китайской командой технология Uni-C позволяет проводить анализ ДНК менее чем за день и обеспечивает более раннее выявление заболевания. Это важно, поскольку рак поджелудочной железы характеризуется поздней диагностикой и быстрым метастазированием. Он занимает шестое место среди причин смертности от рака в мире.