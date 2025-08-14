Ричмонд
Разработана технология раннего выявления рака поджелудочной железы

По информации газеты South China Morning Post, технология Uni-C позволяет проводить анализ ДНК менее чем за день и обеспечивает более раннее выявление заболевания.

ГОНКОНГ, 14 августа. /ТАСС/. Китайские ученые разработали методику ДНК-анализа крови, которая может изменить характер диагностики и лечения рака поджелудочной железы. Как сообщает газета South China Morning Post, эта методика может «проложить путь к раннему и персонализированному лечению».

По информации издания, созданная китайской командой технология Uni-C позволяет проводить анализ ДНК менее чем за день и обеспечивает более раннее выявление заболевания. Это важно, поскольку рак поджелудочной железы характеризуется поздней диагностикой и быстрым метастазированием. Он занимает шестое место среди причин смертности от рака в мире.

Профессор Института биомедицины и здравоохранения Китайской академии наук в Гуанчжоу Линь Да и директор Laboratory Animal Centre при Шанхайской городской больнице Ян Юйцинь возглавили группу исследователей, которые представили Uni-C.

Этот новаторский метод позволяет одновременно декодировать три важнейших слоя геномной информации из отдельных циркулирующих опухолевых клеток — крупномасштабные структурные вариации, мелкомасштабные мутации и трехмерную архитектуру хроматина — «предоставляя беспрецедентные возможности для раннего скрининга, мониторинга и индивидуальной иммунотерапии», указывает газета.

«Благодаря неинвазивному мониторингу непосредственно из образцов крови, этот [метод] открывает значительные возможности для отслеживания ответа на терапию и [выявления] рецидивов в режиме реального времени», — приводит газета слова авторов методики.