Каждый третий клещ на Южном Урале переносит болезнь Лайма

На Южном Урале зафиксирован второй за сезон всплеск активности клещей. Обычно он продолжается с августа по сентябрь. В этот период южноуральцам вновь придется быть особенно осторожным при посещении парков и лесов.
По данным Роспотребнадзора, лабораторные исследования показали тревожную статистику: практически каждый третий клещ в регионе (27,4%) заражен боррелиозом (болезнью Лайма). Помимо него, клещи также оказались переносчиками моноцитарного эрлихиоза (3,2% случаев), гранулоцитарного анаплазмоза (1,6%) и клещевого энцефалита (0,9%), пишет ИА «Уральский меридиан».
В этом году из-за погоды сезон активности клещей на Южном Урале может оказаться продолжительнее обычного. Врачи напоминают о важных мерах предосторожности: использовать защитную одежду и репелленты во время прогулок в лесу, тщательно осматривать тело после посещения зеленых зон. Присосавшегося клеща нужно аккуратно удалить и передать на анализ. Своевременная диагностика может предотвратить развитие серьезных заболеваний и осложнений.