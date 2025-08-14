Каждый третий клещ на Южном Урале переносит болезнь Лайма

В этом году из-за погоды сезон активности клещей на Южном Урале может оказаться продолжительнее обычного. Врачи напоминают о важных мерах предосторожности: использовать защитную одежду и репелленты во время прогулок в лесу, тщательно осматривать тело после посещения зеленых зон. Присосавшегося клеща нужно аккуратно удалить и передать на анализ. Своевременная диагностика может предотвратить развитие серьезных заболеваний и осложнений.