Юрист назвал последствия неоплаченного счета в кафе

— Если гость намеренно не оплатил сеёт и тем самым причинил ущерб, ему грозит штраф по статье 7.27.1 КоАП РФ — до пятикратной стоимости заказа, но не менее пяти тысяч рублей, — объяснил эксперт. — Хотя на практике заведения редко доводят дело до суда: судебные издержки часто превышают сумму долга. Обычно конфликт решают на месте, иногда перекладывая оплату на оставшихся гостей.