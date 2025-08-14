Юрист назвал последствия неоплаченного счета в кафе

Попытка уйти из кафе или ресторана без оплаты может обернуться серьезными неприятностями. Как пояснил NEWS.ru юрист Ярослав Остапенко, в таких случаях заведение вправе привлечь недобросовестного посетителя к ответственности.
— Если гость намеренно не оплатил сеёт и тем самым причинил ущерб, ему грозит штраф по статье 7.27.1 КоАП РФ — до пятикратной стоимости заказа, но не менее пяти тысяч рублей, — объяснил эксперт. — Хотя на практике заведения редко доводят дело до суда: судебные издержки часто превышают сумму долга. Обычно конфликт решают на месте, иногда перекладывая оплату на оставшихся гостей.
Остапенко отметил, что подобные случаи редко доходят до серьезных разбирательств, но это не значит, что можно безнаказанно игнорировать счета. Рестораны вправе вызывать полицию, а при повторных инцидентах даже могут внести нарушителя в черный список.