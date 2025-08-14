Ричмонд
Последние новости к вечеру 14 августа 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 14 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 14 августа — в проекте Новости Mail.

Ушаков раскрыл состав российской делегации на саммит Россия — США

Источник: РИА "Новости"

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что переговоры начнутся на базе ВВС США в Анкоридже в 22:30 мск. В состав делегации РФ включены: глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Украинские БПЛА атаковали Ростов, Белгород и Волгоград

Источник: РИА "Новости"

Беспилотник нанес удар по центру Ростова-на-Дону, госпитализированы двое человек в тяжелом состоянии, еще 11 с ранениями доставлены в больницу. В Волгограде и Белогороде после атаки БПЛА пострадавших нет.

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

Источник: РИА "Новости"

В Донецкой Народной Республике подразделения «Южной» группировки вытеснили противника из поселка Щербиновка, бойцы группировки «Восток» взяли под контроль село Искра.

Россия сорвала украинскую ракетную программу «Сапсан»

Источник: РИА "Новости"

Совместными усилиями ФСБ и ВС РФ были сорваны планы по производству Украиной баллистических ракетных комплексов. Как следует из релиза, Киев планировал использовать их для ударов вглубь России.

МИД Венгрии заявил об ударе по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

Источник: РИА "Новости"

Министр Петер Сийярто сообщил об украинском ударе по распределительному узлу «Дружбы» в Унечском районе Брянской области. Он отметил, что Венгрия обеспечивает Украину электроэнергией, без этих поставок энергобезопасность страны «оказалась бы в крайне уязвимом положении».

