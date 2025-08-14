Последние новости к вечеру 14 августа 2025 года: главные события

Ушаков раскрыл состав российской делегации на саммит Россия — США
Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что переговоры начнутся на базе ВВС США в Анкоридже в 22:30 мск. В состав делегации РФ включены: глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.
Украинские БПЛА атаковали Ростов, Белгород и Волгоград
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
В Донецкой Народной Республике подразделения «Южной» группировки вытеснили противника из поселка Щербиновка, бойцы группировки «Восток» взяли под контроль село Искра.
Россия сорвала украинскую ракетную программу «Сапсан»
МИД Венгрии заявил об ударе по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области
Министр Петер Сийярто сообщил об украинском ударе по распределительному узлу «Дружбы» в Унечском районе Брянской области. Он отметил, что Венгрия обеспечивает Украину электроэнергией, без этих поставок энергобезопасность страны «оказалась бы в крайне уязвимом положении».