Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Служат и строят: петербургские призывники работают на «Северной верфи»

Подобные практики используют и в других регионах России.

Источник: Пресс-служба Смольного

В Петербурге тридцать призывников начали необычную срочную службу — без отрыва от своей профессии. Молодые специалисты пополнили ряды военнослужащих, продолжив трудиться на судостроительном предприятии «Северная верфь».

Такой формат, уже успешно применяемый на заводах Калининградской и Архангельской областей, помогает сохранить в отрасли квалифицированные кадры, в том числе выпускников судостроительных колледжей. Призывники совмещают армейскую службу с работой по специальности, полученной в учебном заведении.

Пополнение подразделений происходит дважды в год — весной и осенью, а по завершении службы многие остаются на предприятиях, укрепляя инженерный потенциал судостроения. Об этом сообщили spbvedomosti.ru.