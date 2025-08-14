Служат и строят: петербургские призывники работают на «Северной верфи»

В Петербурге тридцать призывников начали необычную срочную службу — без отрыва от своей профессии. Молодые специалисты пополнили ряды военнослужащих, продолжив трудиться на судостроительном предприятии «Северная верфь».
Такой формат, уже успешно применяемый на заводах Калининградской и Архангельской областей, помогает сохранить в отрасли квалифицированные кадры, в том числе выпускников судостроительных колледжей. Призывники совмещают армейскую службу с работой по специальности, полученной в учебном заведении.
Пополнение подразделений происходит дважды в год — весной и осенью, а по завершении службы многие остаются на предприятиях, укрепляя инженерный потенциал судостроения. Об этом сообщили spbvedomosti.ru.