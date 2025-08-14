В Новосибирске ветеран Александр Носков отметил 100-летний юбилей

После фронта он получил образование, создал семью и внес большой вклад в развитие энергосистемы Новосибирской области. Александр Васильевич — майор в отставке и ветеран труда, всю жизнь посвятивший служению родине и своему региону. Сегодня рядом с ним верная супруга, с которой он разделил десятилетия жизни.