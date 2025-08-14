В Новосибирске ветеран Александр Носков отметил 100-летний юбилей

Герой Великой Отечественной войны и ветеран труда Александр Васильевич Носков, житель Первомайского района, отпраздновал вековой юбилей под звуки военного оркестра.
13 августа 1925 года в Первомайском районе Новосибирска родился Александр Васильевич Носков — участник Великой Отечественной войны, освободитель советских и европейских городов от фашистских захватчиков, сообщает паблик ACT-54.
После фронта он получил образование, создал семью и внес большой вклад в развитие энергосистемы Новосибирской области. Александр Васильевич — майор в отставке и ветеран труда, всю жизнь посвятивший служению родине и своему региону. Сегодня рядом с ним верная супруга, с которой он разделил десятилетия жизни.
Свое 100-летие ветеран встретил с особым почётом: утром под окнами его дома в честь праздника играл военный оркестр.
С каждым годом свидетелей Великой Отечественной становится всё меньше: самому молодому участнику войны в Новосибирске сейчас 98 лет. Александр Васильевич один из тех, кто хранит живую память о героических страницах истории.