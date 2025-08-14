Специалист объяснила, почему море «съедает» берега Крыма

Эксперт отмечает, что северные и западные побережья Севастополя, а также участки в поселках Николаевка и Песчаное находятся на рыхлых грунтах, что делает их уязвимыми для воздействия моря. Этот процесс, известный как абразия, приводит к разрушению уступов, а вымытые материалы попадают в зону прибоя и превращаются в песок или гальку на пляжах.