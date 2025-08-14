Ричмонд
Специалист объяснила, почему море «съедает» берега Крыма

В Крыму стоит проблема дефицита песка и гальки.

Источник: Комсомольская правда

Прибрежная зона Крыма сталкивается с нехваткой песка и гальки. Это приводит к разрушению пляжей и активизации оползней в некоторых районах. Об этом «Крымскому информационному агентству» сообщила старший научный сотрудник отдела вычислительных технологий и математического моделирования Морского гидрофизического института Людмила Харитонова.

Эксперт отмечает, что северные и западные побережья Севастополя, а также участки в поселках Николаевка и Песчаное находятся на рыхлых грунтах, что делает их уязвимыми для воздействия моря. Этот процесс, известный как абразия, приводит к разрушению уступов, а вымытые материалы попадают в зону прибоя и превращаются в песок или гальку на пляжах.

Проблема эрозии береговой линии также остро стоит в Евпатории. В результате строительства берегозащитных и портовых объектов среднее отступание береговой линии на западе составило 32 метра, а максимальное — 60 метров. Порт, который был построен еще в советский период для грузоперевозок, стал препятствием для естественного переноса наносов вдоль побережья.

«С 70-х годов эта ситуация не менялась. Мы, к сожалению, пляжи в Евпатории потеряли, необходимы восстановительные работы, в том числе реконструкция берегозащитных сооружений, включающая и подсыпку материалов», — отметила Харитонова.