Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индонезийские ритмы, карельский этнорок и мода из мусора. Кронштадт готовится к «КронФест-2025»

В самом центре Кронштадта 23 августа пройдет XVI Международный экологический фестиваль искусств «КронФест». Организатор — Музей истории Кронштадта — превратит город в площадку для творческих экспериментов, где искусство встречается с экологией.

Источник: Фестиваль «КронФест». Кронштадт

Праздник развернется с 11:00 до 18:00 на Якорной площади и в сквере Желобовского. В программе — выступления индонезийского коллектива «MELATI INDONESIA», карельской этно-группы «VERI» и дудукиста Вардана Арутуняна. Кроме того, гостей ждет фешн-показ «Эко-кутюр» от студентов Новой Школы Дизайна, которые создают моду из того, что другие выбрасывают, а также воркшопы по созданию арт-объектов из вторсырья.

Участники фестиваля наглядно продемонстрируют, что забота о планете может быть красивой, модной и даже музыкальной.

6+