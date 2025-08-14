Индонезийские ритмы, карельский этнорок и мода из мусора. Кронштадт готовится к «КронФест-2025»

Праздник развернется с 11:00 до 18:00 на Якорной площади и в сквере Желобовского. В программе — выступления индонезийского коллектива «MELATI INDONESIA», карельской этно-группы «VERI» и дудукиста Вардана Арутуняна. Кроме того, гостей ждет фешн-показ «Эко-кутюр» от студентов Новой Школы Дизайна, которые создают моду из того, что другие выбрасывают, а также воркшопы по созданию арт-объектов из вторсырья.