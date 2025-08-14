Популярный зеленый чай Tess попал под запрет продаж в Беларуси из-за плесени. Подробности рассказали в пресс-службе санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области.
Согласно информации, Госсаннадзором Гомеля в августе 2025 года в продаже была обнаружена партия продукции, которая не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическому показателю. Речь идет о том, что в байховом зеленом чае Tess Style в капетиках для разовой заварки. Его производителем является компания «Орими» (Россия). В указанной продукции было обнаружено превышенное содержание плесени.
В Беларуси запретили продавать популярный зеленый чай Tess. Фото: телеграм-канал санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области.
«Госсаннадзором приняты меры по недопущению обращения несоответствующей продукции», — подчеркнули в сообщении.
Ранее популярный порошок из Испании попал под запрет продаж в Беларуси.
Кроме того, Госстандарт объяснил, почему запретил одежду бренда Adidas в Беларуси.
Тем временем опасный мармелад с красителями нашли в продаже в Беларуси.