Популярный зеленый чай Tess попал под запрет продаж в Беларуси из-за плесени

Согласно информации, Госсаннадзором Гомеля в августе 2025 года в продаже была обнаружена партия продукции, которая не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическому показателю. Речь идет о том, что в байховом зеленом чае Tess Style в капетиках для разовой заварки. Его производителем является компания «Орими» (Россия). В указанной продукции было обнаружено превышенное содержание плесени.