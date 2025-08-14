Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шымкенте в больницах начали работу посты полиции

Полиция дежурит в шымкентских больницах из-за роста нападений на медиков.

Источник: ДП Шымкента

В шести медицинских учреждениях Шымкента начали работу посты полиции. Мера принята совместно управлением здравоохранения города и департаментом полиции, передает BAQ.KZ.

Посты установлены в № 1 клинической больнице, № 2 и № 3 городских больницах, перинатальном центре, городском роддоме и детской больнице.

Как пояснили в акимате, постоянное присутствие сотрудников полиции позволит оперативно реагировать на инциденты, предотвращать конфликты и обеспечивать безопасность медперсонала и пациентов.

Необходимость этой меры связана с ростом числа нападений на медицинских работников. Ранее президент страны поручил ужесточить наказание за насилие в отношении медиков при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, в городской инфекционной больнице, центре гипербарической оксигенации имени Т. Орынбаева и клинике «Хадиша» организовано круглосуточное дежурство. Для контроля порядка в медицинских организациях управление здравоохранения направило соответствующее письмо в департамент полиции Шымкента.