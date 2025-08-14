Ричмонд
В Петербурге раскрыли, как изменят Ленинградский зоопарк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа, ФедералПресс. Сегодня, 14 августа, Ленинградскому зоопарку исполняется 160 лет со дня открытия. В праздничный день губернатору Петербурга Александру Беглову представили концепцию развития зоопарка.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Здесь сохранят историческую атмосферу и узнаваемый ленинградский стиль», — сообщает пресс-служба Смольного.

Беглов одобрил проект модернизации зоопарка, предусматривающий реставрацию архитектурных памятников, создание новых образовательных пространств и комфортных условий для посетителей.

Издание «МК в Питере» пишет, что зоопарк является объектом культурного наследия, поэтому капитальное строительство или изменение генплана невозможны. Приоритетными направлениями развития станут: повышение комфорта животных, обновление и создание современных экспозиций с учетом исторического контекста.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Ленинградском зоопарке подорожает входно.

