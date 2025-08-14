В Новосибирске спорят из-за приюта для бездомных собак

По данным «ЧС-инфо», почти год приют работал без сбоев, но в июле 2025 года лишился арендованной территории. Основательницы уверяют, что участок был предоставлен им через Фонд поддержки гражданских инициатив до 25 июля, однако о прекращении аренды их никто не уведомил.