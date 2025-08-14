Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске спорят из-за приюта для бездомных собак

В Новосибирском районе разгорелся конфликт между зоозащитниками: у приюта «Хвостатые друзья», созданного для помощи бездомным собакам, появился неожиданный конкурент, занявший их участок и имущество.

В Новосибирском районе разгорелся конфликт между зоозащитниками: у приюта «Хвостатые друзья», созданного для помощи бездомным собакам, появился неожиданный конкурент, занявший их участок и имущество.

В посёлке Красный Яр Новосибирского района развернулся скандал вокруг приюта «Хвостатые друзья», который местные активистки организовали для содержания бездомных животных из Пашино.

По данным «ЧС-инфо», почти год приют работал без сбоев, но в июле 2025 года лишился арендованной территории. Основательницы уверяют, что участок был предоставлен им через Фонд поддержки гражданских инициатив до 25 июля, однако о прекращении аренды их никто не уведомил.

Уже 28 июля на эту же территорию зашла новая организация — «Хвостатая резиденция», официально зарегистрированная лишь 30 июля. При этом на месте остались животные и имущество прежнего приюта, которые теперь находятся под охраной.

Учредительницы «Хвостатых друзей» заявляют о намерении обратиться в полицию с заявлением о незаконном удержании их имущества, а в случае бездействия правоохранителей подать иск в суд.