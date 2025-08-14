В Новосибирске спорят из-за приюта для бездомных собак

В Новосибирском районе разгорелся конфликт между зоозащитниками: у приюта «Хвостатые друзья», созданного для помощи бездомным собакам, появился неожиданный конкурент, занявший их участок и имущество.
В посёлке Красный Яр Новосибирского района развернулся скандал вокруг приюта «Хвостатые друзья», который местные активистки организовали для содержания бездомных животных из Пашино.
По данным «ЧС-инфо», почти год приют работал без сбоев, но в июле 2025 года лишился арендованной территории. Основательницы уверяют, что участок был предоставлен им через Фонд поддержки гражданских инициатив до 25 июля, однако о прекращении аренды их никто не уведомил.
Уже 28 июля на эту же территорию зашла новая организация — «Хвостатая резиденция», официально зарегистрированная лишь 30 июля. При этом на месте остались животные и имущество прежнего приюта, которые теперь находятся под охраной.
Учредительницы «Хвостатых друзей» заявляют о намерении обратиться в полицию с заявлением о незаконном удержании их имущества, а в случае бездействия правоохранителей подать иск в суд.