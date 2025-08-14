Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Самары и руководитель СК по региону провели прием граждан

Иван Носков и Павел Олейник провели встречу с самарцами.

Источник: городская администрация

В Самаре глава города Иван Носков и руководитель СК по региону провели прием граждан. На встрече обсудили вопросы жилищных прав детей-сирот.

На прием пришли 9 самарцев с вопросами по сроку получения жилья, расчетом метража и оказанием матпомощи на покупку мебели.

— Со всеми самарцами, имеющими право на получение квартиры, мы вели индивидуальную работу. Квартиры планируем выдавать уже осенью этого года. Кроме того, в каждом случае решаем вопрос оказания материальной помощи для покупки предметов первой необходимости, — отметил Иван Носков.

Следственный комитет проконтролирует сроки выдачи нового жилья детям-сиротам. Также ведомство прорабатывает возможность максимального увеличения объемов расселения аварийных домов.