В Калининградской области увеличили количество рейдов на дорогах

С 4 по 10 августа инспекторы проверяли водителей автобусов.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области увеличили количество рейдов на дорогах — инспекторы проверяют водителей автобусов. Особое внимание уделяется безопасности перевозок пассажиров, техническому состоянию транспорта, соблюдению режима труда и отдыха. Об этом сообщает ГАИ региона.

«С 4 августа по 10 августа проведено 13 сплошных проверок в сфере пассажирских перевозок, из которых 3 проведены на федеральных дорогах, 10 — на автодорогах регионального и местного значения. В отношении водителей автобусов составлено 18 административных материалов и 5 в отношении должностных лиц автотранспортного предприятия», — говорится в сообщении.