Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 15 августа 2025

Отключение света в Иркутске 15 августа 2025 коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Судя по информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с плановыми работами, которые специалисты проведут на электрических сетях.
Временной промежуток везде разный. Кто-то останется без удобств на полчаса, а кто-то на весь день. Более подробную информацию можно узнать в фотокарточках, представленных ниже.
Жителям города стоит заранее подготовиться к отключениям — необходимо зарядить гаджеты. Смотрите, где пройдет отключение света в Иркутске 15 августа 2025.
