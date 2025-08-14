Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 15 августа 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 15 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 15 августа 2025 коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Судя по информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с плановыми работами, которые специалисты проведут на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 15 августа 2025.

Временной промежуток везде разный. Кто-то останется без удобств на полчаса, а кто-то на весь день. Более подробную информацию можно узнать в фотокарточках, представленных ниже.

Жителям города стоит заранее подготовиться к отключениям — необходимо зарядить гаджеты. Смотрите, где пройдет отключение света в Иркутске 15 августа 2025.

Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38».