Создана инвалидная коляска, которая управляется силой мысли

Преимущества разработки в том, что для ее осуществления не нужно имплантировать в мозг человека электроды, как в традиционных подобных разработках: в управлении коляской используются внешние датчики электроэнцефалографии, прикрепляемые к голове человека специальным головным убором. Другое преимущество: алгоритмы, которые обрабатывают активность мозга, «самонастраиваются» под особенности мозга пользователя, ускоряя свое обучение и повышая точность управления коляской. В пресс-службе института добавили, что данная технология обучается новым типам команд, расширяя свой функционал; благодаря этому технологию можно будет использовать не только для реабилитации, но и для управления разными устройствами, от умного дома до экзоскелетов, тем самым открывая новые возможности для людей с ограниченной подвижностью.